Песков рассказал о поездке Путина в Коммунарку

24.03.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на него, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин поехал в больницу в Коммунарке без дополнительных мер безопасности, за исключением проезда кортежа, отметил Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

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