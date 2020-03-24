 

Песков рассказал о поездке Путина в Коммунарку

24.03.2020, 17:48, Новости дня

Президент Владимир Путин лично принял решение посетить больницу в Коммунарке, где лечатся пациенты с коронавирусом и с подозрением на него, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин поехал в больницу в Коммунарке без дополнительных мер безопасности, за исключением проезда кортежа, отметил Песков, передает РИА «Новости».

Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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