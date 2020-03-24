Отправленные на дистанционное обучение школьники разгуливают по ТЦ

24.03.2020, 17:45, Новости дня

МФЦ Московской области переходят на особый режим работы в целях профилактики коронавируса. В столице уже закрыты фитнес-клубы и бассейны, старшее поколение на домашнем карантине, а школьники — на дистанционном обучении. Насколько ответственно сами подростки отнеслись к этим мерам?

Обычный торговый центр в Москве и обычные подростки, которые ходят по магазинам, покупают гамбургеры на фудкорте. Что такое карантин, и для чего он нужен, некоторые школьники поняли явно по-своему.

– Я катаюсь на скейте, могу встретиться с друзьями.

– Проводим время дома по возможности. Но сидеть дома скучно.

Все столичные школы с этой недели перевели учеников на дистанционное обучение. Вот так это выглядит: педагоги в пустых кабинетах дают видеоуроки. Но проследить, чтобы к этой онлайн-конференции присоединились все учащиеся, довольно сложно.

– Сделали не домашнее обучение, чтобы просто заниматься ОГЭ, а сделали видеоуроки — это очень неудобно. В свободное время стараемся больше гулять.

– Нам задают домашнее задание, мы его делаем на компьютере и отправляем на почту учителям. Остальное время свободное, гуляем.

Чтобы остановить распространение инфекции, в Москве закрыты все фитнес-клубы и бассейны, пожилых людей просят не выходить из дома. Шкоьникам, чтобы хоть как-то ограничить их передвижение по городу, заблокировали ученические проездные билеты. Дальше следить за детьми должны были бы родители, но с учениками старших классов мамы и папы редко сидят дома.

"Я бы хотела обратиться к родителям: пожалуйста, объясните ребятам, которые сейчас на дистанционном обучении, что это не каникулы. Чтобы потом не оказаться в проигрыше и не наверстывать упущенные знания, не надо сейчас пропускать эти уроки", — говорит Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

На улице гулять можно, но там подростков гораздо меньше чем в торговых центрах. Некоторые молодые люди в масках и даже респираторах. Но, как подчеркивают врачи, лучший способ защитится от вируса — это все же избегать мест массового скопления людей.

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"Вести-Москва"