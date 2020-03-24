 

Станислав Поздняков: продолжим подготовкам к Играм с учетом новых сроков

24.03.2020, 17:45, Новости дня

Российские олимпийцы продолжат подготовку к летней Олимпиаде с учетом новых сроков проведения соревнования, сообщил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков. Ранее МОК перенес Олимпийские и Паралимпийские игры на 2021 год.

"ОКР будет продолжать подготовку к Олимпиаде в полном формате, но с учетом изменения сроков соревнований. Мы продолжаем консультироваться с МОК по всем актуальным вопросам", — приводит слова президента ОКР РИА Новости.

Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа. Новые сроки Игр будут названы позже. Известно лишь, что Олимпиада пройдет летом 2021 года.



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