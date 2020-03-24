От сильного ветра в Кызылорде полетели крыши. Видео
24.03.2020, 17:45, Новости дня
В Казахстане во вторник, 24 марта, стояла ветренная погода. Особенно сильные порывы — до 28 метров в секунду — были зафиксированы в Кызылорде.
Издание Sputniknews.kz сообщило, что от ветра слетела кровля и часть фасада университета "Болашак".
В городе также была разрушена крыша местной школы и нескольких жилых домов.
О пострадавших от ветра и причиняемых им разрушений не сообщается.
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