БЦЖ: Поможет ли старая вакцина справиться с коронавирусом?

24.03.2020, 17:43, Новости дня

24 марта – Международный день борьбы с туберкулезом. Один из важнейших инструментов профилактики этого заболевания – вакцина БЦЖ. Группа исследователей из четырех стран скоро начнет исследование необычное исследование этой вакцины. Они планируют оценить, может ли она усиливать защиту организма против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и других инфекций. Об этом рассказывает Science.

Планируется, что в новом исследовании будут участвовать медсестры и врачи, у которых риск заразиться инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем, выше, чем в среднем у населения. Также оно охватит пожилых людей, потому что у них выше больше вероятность опасных последствий инфекционных заболеваний.

Что это за вакцина

Вакцина БЦЖ содержит ослабленный штамм Mycobacterium bovis, возбудителя «бычьего туберкулеза». Она получила название в честь французских микробиологов Альберта Кальмета и Камиля Герена. Во многих странах, включая Россию, ей прививают детей на первом году жизни. Science указывает, что вакцина «безопасная и дешевая, но далека от идеальной: она предотвращает до 60% случаев туберкулеза у детей с большим разбросом показателей по странам».

Широкий спектр защиты

Обычно вакцины помогают организму выработать иммунитет против определенного патогена (бактерии или вируса). Особенность БЦЖ в том, что она увеличивает сопротивляемость организма не только против возбудителя туберкулеза. Датские ученые опубликовали ряд исследований, важнейшим выводом которых стало то, что противотуберкулезная вакцина предотвращает около 30% всех инфекций, в течение первого года после прививки. Эта закономерность распространяется и на вирусы.

Выводы о «чудодейственности» вакцины БЦЖ подвергались критике, но обзор, который был опубликован ВОЗ в 2014 году, утверждал, что эта прививка снижает смертность от всех причин среди детей (но в нем указано, что уровень имеющихся доказательств низок). Обзор 2016 года, опубликованный The BMJ, был более позитивным, но указывал на необходимость новых качественных исследований.

С тех пор клинические доказательства пользы БЦЖ укрепились. Инфекционист Михай Нетеа (Mihai Netea) из Медицинского центра Университета Неймегена описал действие вакцины на иммунитет. Согласно его данным, вакцина БЦЖ может сохраняться живой в человеческой коже в течение нескольких месяцев. Она подстегивает не только специфическую память иммунных клеток против туберкулеза. Ученые утверждают, что она в течение длительного времени стимулирует клетки иммунитета в общем. Нетеа и его коллеги назвали этот феномен «тренированным иммунитетом». Их рандомизированное исследование 2018 года показало, что вакцинация БЦЖ может защитить от ослабленного вируса желтой лихорадки.

Новое исследование

Михай Нетеа и его коллега из Афинского Университета Евангелос Гиамареллос (Evangelos Giamarellos) начали проводить в Греции исследование, которое должно показать, снижает ли вакцина БЦЖ заболеваемость различными инфекциями среди пожилых людей. Аналогичное исследование планируется провести в Нидерландах.

Дизайн новых исследований был разработан до того, как появился новый коронавирус. Нетеа считает, что текущая пандемия поможет сильнее, более детально, раскрыть потенциал вакцины БЦЖ.

К Нетеа и Гиамареллосу присоединились ученые из Университетского медицинского центра Утрехта, Мельбурнского университета (они испытают эффективность БЦЖ на врачах) и Эксетерского Университета (они проверят вакцину на пожилых людях).

Вдохновившись примером Нетеа, ученые из немецкого института Макса Планка сообщили, что проведут свое исследование с участием медработников и пожилых людей. В нем будет использоваться генетически измененная вакцина, применение которой еще не одобрено для иммунизации против туберкулеза.

Элеонор Фиш (Eleanor Fish), иммунолог из Торонтского университета в комментарии Science сказала, что вакцина, вероятно, не сможет полностью справиться с новым коронавирусом. Но скорее всего она сможет смягчить его воздействие на человека. Она сказала, что и сама не против привиться.