 

В Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» восстановили 2,5 тыс. гектаров леса

24.03.2020, 17:30, Новости дня

В Татарстане за 2019 год восстановили 2,5 тыс. гектаров леса по национальному проекту «Экология».

Первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов сообщил, что в прошлом году в регионе были выполнены лесовосстановительные работы на площади 2 тыс. 514 гектаров, в их числе 1770 гектаров, где прошло искусственное лесовосстановление, передает газета «Республика Татарстан».

Комбинированное лесовосстановление провели на площади 36 гектаров, содействие естественному лесовосстановлению – 542 гектара и лесоразведение – 166 гектаров.

В 2018 году в результате сплошной вырубки спелых и перестойных насаждений и сплошной санитарной вырубки площадь выбытия лесов составила 2 тыс. 598 гектаров, погибло лесных насаждений – 1 тыс. 128 гектаров.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений за 2019 год составило 67,5% – 108% от плана. В этом году на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов в республике Татарстан» из федерального бюджета выделят 197,7 млн рублей, из которых 46,4 млн рублей пойдут на закупку лесохозяйственной, лесопожарной техники и оборудования.

Также на эти средства на площади 4,8 тыс. га проведут работы по лесовосстановлению и лесоразведению, будет заготовлено более 11 тонн семян и выращено свыше 30 млн саженцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Госдеп рекомендовал американцам не покидать США

25.02 / Рынок США пережил один из худших дней в истории

16.03 / Стоимость нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

16.02 / У напавшего на храм в центре Москвы изъяли нож и сверток с неизвестным веществом

03.02 / Нападавшим с ножом в Лондоне был мужчина, который отсидел в тюрьме за терроризм – СМИ

14.02 / Первый серийный Ил-114-300 начали собирать в России

05.02 / Российские губернаторы поддержали законопроект о «народном» бюджете

06.02 / США: Трамп оправдан, импичмент провалился

22.02 / Беспокойство ВОЗ вызывают случаи заражения SARS-CoV-2 неясного происхождения – глава организации

25.02 / Жена Бабкина снялась топлес

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска