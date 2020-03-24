 

Дочь Анастасии Заворотнюк призвала людей жить в гармонии и избавляться от зла

24.03.2020, 17:30, Разное

Анна Заворотнюк опубликовала новый пост в Instagram- аккаунте. Взрослая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк размышляет о ситуации в мире.
Она предполагает, что все беды от того, что в нем накопилось слишком много зла. В образе жизни, делах и поступках людей, в негативных мыслях, которые влияют не только на окружающих людей, но, прежде всего, возвращаются к самому творцу зла. Все взаимосвязано в мироздании. Возможно, считает Анна Заворотнюк, стоит задуматься над тем, почему в мире так много катастроф, войн, болезней и других бед. Она уверена, что известную многим мысль о красоте, которая спасет мир, нужно воспринимать как всеобщую гармонию. Своих подписчиков она призывает задуматься над тем, как проходит их жизнь, о чем они думают, чем делятся с теми, кто рядом. Говоря о миссии россиян, Заворотнюк напоминает, что только с ними связано понятие «русская душа»: «Только русский человек может жить с такой распахнутой душой. Не случайно говорят, что РФ — это тот самый священный уголок, Богом созданный, который защитит своей любовью и своей чистотой весь мир».

Искренние слова не смогли оставить равнодушными подписчиков её страницы. Поддерживая Анну Заворотнюк, они желают добра и счастья всей семье, в жизни которой так много испытаний, информирует “Слово и Дело”.



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