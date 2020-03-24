Паралимпийские игры перенесены на 2021 год

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24.03.2020, 17:30, Новости дня

Международный паралимпийский комитет объявил о переносе Паралимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Перенос Паралимпийских игр в Токио 2020 года в результате глобальной вспышки коронавируса является абсолютно правильным решением. Здоровье и благополучие человеческой жизни всегда должны быть нашим приоритетом номер один, и проведение любого спортивного мероприятия во время этой пандемии просто невозможно. Самое главное сейчас – не спорт, а сохранение человеческой жизни. Поэтому крайне важно принять все меры для того, чтобы попытаться ограничить распространение этой болезни», – сказал глава МПК Эндрю Парсонс, передает ТАСС.

Напомним, на днях было принято решение провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио и отложить соревнования до конца 2020 года. Кроме того, ранее Олимпийский и Паралимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 и призвали перенести ее на год.



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