В Белоруссии рассказали детали поставок нефти из России

24.03.2020, 17:30, Новости дня

Российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

«Белоруссия с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», – приводит слова главы правительства БелТА.

Он утончил, что премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов. «Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя», – сказал Румас.

При этом, по словам премьера, «Роснефть», как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.

«Белоруссия будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет», – сообщил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.