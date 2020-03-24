 

В Белоруссии рассказали детали поставок нефти из России

24.03.2020, 17:30, Новости дня

Российские компании будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, сообщил белорусский премьер-министр Сергей Румас.

«Белоруссия с конца прошлого года вела переговоры о том, что нефть для переработки на наши заводы российскими компаниями должна поставляться без премии. Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии», – приводит слова главы правительства БелТА.

Он утончил, что премия для российских поставщиков нефти составляла 11,7 долларов. «Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией $4,7. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя», – сказал Румас.

При этом, по словам премьера, «Роснефть», как и другие российские компании, не соглашалась поставлять нефть без премии, а настаивала на полной цене.

«Белоруссия будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Поэтому еще далеко не факт, что «Роснефть» окажется в числе поставщиков. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет», – сообщил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что РФ и Белоруссия договорились о поставках на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Воронежских полицейских документально уличили в дорожном грабеже при этапировании обвиняемого из Санкт-Петербурга

05.03 / ВЦИОМ выяснил, что мужчины собираются дарить на 8 Марта

17.02 / «Пошла вон отсюда»: врач читал книжку и отказался помочь больному

13.02 / Кононенко назвал Собчак «редкостной дурой»

06.03 / Выбраны космонавты для полетов на американских кораблях

21.02 / В поезде Киев-Москва обнаружили женщину с подозрением на коронавирус. Вагон отцепили в Брянске и направили всех на карантин

27.02 / Обновление Android сломало смартфоны Xiaomi

18.02 / В Ростовской области оштрафовали учителя, который обматерил ученика из-за спора с единороссом

10.03 / Шахматы. Горячкина разошлась ничьей с Марией Музычук на этапе Гран-при FIDE

16.03 / В Крыму указали на ошибочность тезиса об «оккупации» полуострова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска