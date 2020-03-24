Анастасию Волочкову раскритиковали за исполнение знаменитой песни Аллы Пугачевой

24.03.2020, 17:30, Разное

В условиях коронавируса балерина Анастасия Волочкова решила перепеть музыкальную композицию Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной». Между тем, исполнение понравилось далеко не всем ее подписчикам.

Как и многие другие отечественные знаменитости, российская балерина Анастасия Волочкова вынуждена соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. Знаменитость целыми днями сидит дома и не выступает в концертных залах. Многие артисты в такое время пытаются не скучать и занимаются творчеством и общением и поклонниками в социальных сетях. Анастасия Волочкова развлекается в самоизоляции в собственном доме в Московской области.

Танцовщица старается как можно чаще публиковать новые посты в личном микроблоге, демонстрируя небольшие импровизированные номера и тренировки. Не все при этом мероприятия положительно критикуются со стороны ее многочисленных подписчиков. Не так давно она решила перепеть знаменитую песню Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой «Мне нравится, что вы больны не мной», которую она спела для фильма «Ирония судьбы или с легким паром», но вокальные умения знаменитости понравились немногим. Анастасию Волочку раскритиковали за ее композицию, порекомендовав никогда больше не исполнять хиты звездных певцов, потому как балерина будто бы только позорит себя.

Танцовщица своими выходками постоянно провоцирует фанатов на неприятные слова в собственный адрес. Недавно она прошлась по спа-отелю в уличной обуви, шубе и нижнем белье. Некоторые подумали, что это в действительности мини-шорты, но в сочетании с зимним одеянием этот предмет одежды выглядел как трусы.