 

Euronews – «Это не кино!» — главы городов и регионов призвали итальянцев сидеть дома

24.03.2020, 17:18, Новости дня

Хотя число жертв коронавируса в Италии остаётся шокирующим, некоторые итальянцы продолжают нарушать карантинный режим. Об этом с возмущением заявляют главы разных итальянских городов и регионов, которые призывают сограждан осознать всю серьёзность ситуации и оставаться дома на время карантина, передаёт Euronews.

Несмотря на усиление карантинных мер и сложную ситуацию в связи с распространением вируса, не все итальянцы готовы отказаться от своих привычек. Мэры ряда городов и главы регионов обратились к согражданам по телевидению и через социальные сети, многие — не скрывая своего раздражения.

ВИНЧЕНЦО ДЕ ЛУКА, губернатор области Кампания: Я слышал, что некоторые хотели бы устроить вечеринки, выпускной бал. С огнемётами если только!

КАТЕНО ДЕ ЛУКА, мэр Мессины: Я мэр. Вы не должны гулять по городу! Я не могу запретить вам покидать дом? Хорошо. Я запрещаю вам ступать на общественную землю, если это не по доказанной необходимости.

АНТОНИО ТУТОЛО,  мэр Лучеры: Приглашение по телефону домой парикмахеров? Какого чёрта?!

ДЖУЗЕППЕ ФАЛЬКОМАТА, мэр Реджо-ди-Калабрии: Я видел жителя в благодушном настроении, который бегал по улице в сопровождении собаки, уже явно обессиленной. Я его остановил и сказал: «Послушай, это не фильм! А ты не Уилл Смит из «Я —легенда». Возвращайся домой».

В Италии число жертв превысило уже пять с половиной тысяч человек. Более 60 тысяч заражены новым вирусом. Всех граждан призывают соблюдать жёсткие меры карантина.

Дата выхода в эфир 23 марта 2020 года.

    



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