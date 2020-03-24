Психиатр прокомментировал действия женщины, защищавшей насильника своей дочери

24.03.2020, 17:16, Новости дня

Мать девочки, просившая дочь изменить свои показания о том, что ее насиловал и развращал отчим, руководствовалась страхом остаться одной, сообщил газете ВЗГЛЯД психиатр и психотерапевт Евгений Фомин.

Завершено расследование уголовного дела 36-летнего мужчины из Магадана, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней падчерицей. При этом мать девочки встала на сторону мужа и уговаривала дочь изменить свои показания.

«Скорее всего, это страх остаться одной. Вероятно, она прекрасно понимает, что этот мужчина уедет в места лишения свободы, оставив ее одну на долгое время. Также женщина считает, что будет лишена мужского внимания. То есть страх остаться одной преобладает над всеми теми деяниями, которые совершил ее муж», – говорит Фомин.

Психиатр объясняет, что здесь на лицо проблема гипертрофированного эгоизма – состояние, при котором человек думает только о себе, насколько ему будет хорошо или плохо. В этом же эгоизме, к сожалению, теряются интересы ребенка, так как родителю важнее позаботиться о себе.

«Честно говоря, это та ситуация, с которой я сталкиваюсь периодически. Конечно, не в таком серьезном масштабе, без криминальных нарушений. Такие родители часто игнорируют свои обязанности, ставят свои интересы выше желаний ребенка. Все это эгоизм и инфантилизм», ­– подытожил Фомин.

Ранее сообщалось, что эстонка укрылась с дочерьми в монастыре в РФ от заподозренного в педофилии мужа.