ВОЗ предрекла превращение США в эпицентр пандемии

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24.03.2020, 17:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в США значительно ускорилось распространение коронавирусной инфекции, эта страна потенциально может стать новым эпицентром заболевания.

Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что за последние сутки 85% новых случаев были зарегистрированы в Европе и США, из них 40% – в Соединенных Штатах, пишет Reuters.

«Сейчас мы наблюдаем очень значительное ускорение в делах в США, поэтому у них есть такой потенциал (стать эпицентром пандемии). У них очень большая вспышка, которая усиливается», – сказала Харрис.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости принятия законодателями пакета стимулирующих социальных и экономических мер для преодоления последствий коронавируса. При этом СМИ сообщали, что он ведет переговоры о возможности ослабить ограничительные меры, введенные в стране из-за коронавируса.

В США 46,5 тыс. случаев коронавируса, почти 600 умерли.



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