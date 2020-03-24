 

Чеснаков оценил визит Путина в Коммунарку

24.03.2020, 17:16, Новости дня

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал визит президента Владимира Путина в инфекционную больницу в Коммунарке, отметив, что таким образом российский лидер показал уверенность российских властей в борьбе с коронавирусом.

«Визит Путина в больницу в Коммунарке демонстрирует: президент не боится заболеваний и особенно именно этого коронавируса; президент в хорошей физической форме (еще два срока? легко!)», – написал Чеснаков в Telegram.

Он добавил, продемонстрирован также контраст с лидерами других стран – из всех глав государств только председатель КНР Си Цзиньпин посетил госпиталь.

Также, отметил Чеснаков, Путин демонстрирует, что власть уверена в том, что делает и спокойна.

«Что еще нужно людям?», – подытожил эксперт.

Во вторник президент приехал в больницу на Коммунарке. Он поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию работы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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