В Думе предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

24.03.2020, 17:10, Разное

Парламентарии провели совещание во вторник, 24 марта. По

итогам было решено провести 25 марта дополнительное заседание Совета Госдумы.

На повестке дня – ужесточение наказания за нарушение карантина.

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, повлекших

неосторожное массовое заболевание или отравление людей, предлагается штрафовать

на суммы от 500 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода в период

от трех до пяти лет. Кроме того, поправки допускают запрет на занятие

определенных должностей от года до трех лет либо ограничение свободы до трех

лет.

Если нарушение повлекло смерть человека или было сопряжено

со злым умыслом, предлагается штраф до двух миллионов рублей, запрет занимать

определенные должности от трех до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти

лет. Если жертв две и более срок лишения свободы может быть увеличен до семи

лет. Предполагается, что парламентарии рассмотрят инициативу 31 марта.

Ранее из-за распространения коронавируса Госдума изменила

режим работы до конца текущей весенней сессии. По словам Вячеслава Володина,

одну неделю депутаты будут работать на пленарных заседаниях, вторую – в

комитетах, третья вновь останется за пленарными заседаниями, последняя будет посвящена

работе с избирателями в регионах. Кроме того, отменены слушания и большие

мероприятия с участием экспертов.

Напомним, что по всему миру коронавирусом COVID-19

заразились более 350 тысяч человек. В нашей стране число заболевших приближается к

500. С понедельника, 23 марта, Россия ограничила авиасообщение с другими

странами: оно сохранится только между столицами.