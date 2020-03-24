С Android-смартфонов пропадают SMS из-за ошибки Google

24.03.2020, 16:09, Разное

Определенные пользователи Android-смартфонов страдают от приложения для обмена сообщений, которые провоцируют утрату сохраненных SMS. Первые жалобы появились еще в прошедшем году, но Google так и не решила проблему.

Пользователи Google Messages отметили произвольную пропажу текстовых оповещений и некоторые иные проблемы, включая перепутанный отправитель, искажение SMS. Такие баги характерны для Pixel 2 и Pixel XL, а также других мобильных устройств. В большинстве случаев с данной сложностью столкнулись владельцы аппаратов сегмента Motorola G7.

Самые первые жалобы появились еще в начале ушедшего года, тогда соответственную тему создали на форуме поддержки Google. В настоящий момент там можно увидеть более семи десятков ответов, но ни одного от официальных представителей американской корпорации. Сейчас юзеры выступают в различными предложения касательно этой проблемы даже без участия разработчиков. Известно, что пользователи девайсов на Android уже сталкивались ранее с непонятными пропажами SMS, к примеру, это произошло два года назад. Тогда Google признала баг и пообещала его решить.