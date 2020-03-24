 

Ксения Собчак побывала у больницы в Коммунарке

24.03.2020, 15:09, Разное

Ксения Собчак решила сделать репортаж о пациентах больных коронавирусом. Знаменитость побывала у больницы в Коммунарке, куда определяют всех с данным диагнозом.
О возможном выпуске журналистки, посвящённом COVID-19, стало известно благодаря случайным свидетелям. Они заметили светскую львицу у здания медицинского учреждения. При этом Ксения Собчак была с макияжем и не надела маску, и это может свидетельствовать о её намерении сделать сюжет. Известно, в повседневной жизни телеведущая стремится предпринимать все меры, чтобы не заболеть коронавирусом, и активно пропагандирует соотечественникам не игнорировать меры предосторожности, и относиться к существующей угрозе со всей ответственностью. Тем не менее, ради профессиональной необходимости звезда могла сделать исключение и нарушить собственные правила, хотя пока достоверно неизвестно, посетила ли она больницу, либо же собирала материал о ситуации в самой Коммунарке.

Если Ксения Собчак всё же рискнула зайти в клинику, она наверняка нашла собеседника для интервью, так как у звезды много знакомых пребывает под наблюдением врачей в связи с положительным тестом на COVID-19. Вероятно, репортаж о поездке в населённый пункт появится в эфире ближайшие дни, пока эта тема наиболее актуальна и интересна телезрителям.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / Наука: Для обмена веществ нашли геохимического предка

12.02 / 6 самых необычных теорий о древних пришельцах

20.03 / Ученые подтвердили ошибочность теории струн с помощью телескопа Чандра

20.02 / Рустам Солнцев не верит в отношения Прохора Шаляпина с канадской миллионершей

25.02 / Террористы ПНС начали массированный обстрел Триполи

14.02 / Врач: Стрессы и недосыпание вызывают тягу к сладостям

16.03 / В мире: Власть в Израиле переходит к «жертве русских хакеров»

07.03 / Xiaomi готовит к выходу наушники Mi True Wireless Earphones 2S

28.02 / Мнение: Немцов как страшный сон Кремля

25.02 / Власти Праги проголосовали за переименование площади у посольства России в честь Бориса Немцова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска