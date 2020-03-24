Ксения Собчак побывала у больницы в Коммунарке

24.03.2020, 15:09, Разное

Ксения Собчак решила сделать репортаж о пациентах больных коронавирусом. Знаменитость побывала у больницы в Коммунарке, куда определяют всех с данным диагнозом.

О возможном выпуске журналистки, посвящённом COVID-19, стало известно благодаря случайным свидетелям. Они заметили светскую львицу у здания медицинского учреждения. При этом Ксения Собчак была с макияжем и не надела маску, и это может свидетельствовать о её намерении сделать сюжет. Известно, в повседневной жизни телеведущая стремится предпринимать все меры, чтобы не заболеть коронавирусом, и активно пропагандирует соотечественникам не игнорировать меры предосторожности, и относиться к существующей угрозе со всей ответственностью. Тем не менее, ради профессиональной необходимости звезда могла сделать исключение и нарушить собственные правила, хотя пока достоверно неизвестно, посетила ли она больницу, либо же собирала материал о ситуации в самой Коммунарке.

Если Ксения Собчак всё же рискнула зайти в клинику, она наверняка нашла собеседника для интервью, так как у звезды много знакомых пребывает под наблюдением врачей в связи с положительным тестом на COVID-19. Вероятно, репортаж о поездке в населённый пункт появится в эфире ближайшие дни, пока эта тема наиболее актуальна и интересна телезрителям.