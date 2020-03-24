Дональд Трамп: Обеспечить всех масками и аппаратами искусственного дыхания «непросто»

24.03.2020, 17:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник признал наличие сложностей с получением ключевого медицинского оборудования на фоне пандемии коронавируса, отметив, что федеральному правительству «непросто» обеспечить штаты необходимым количеством хирургических масок и аппаратов искусственной вентиляции легких.

«На мировом рынке защитных масок и аппаратов искусственного дыхания творится безумие. Мы помогаем штатам получить оборудование, но это непросто», – написал президент в «Твиттере».

Некоторые представители властей штатов и местного уровня жалуются на недостаточно скоординированную реакцию федерального правительства на фоне стремительного распространения коронавируса, заявляя, что из-за этого отдельным населенным пунктам штатам и даже целым странам приходится конкурировать между собой за необходимое оборудование.

В штате Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии в США, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал предоставить аппараты искусственного дыхания, маски и другое необходимое оборудование, которого не хватает в связи с ростом количества случаев заражения. Власти штата Калифорния, который также является одним из крупных очагов заболевания, запросили 50000 дополнительных больничных коек.