Росстат отметил снижение безработицы в России

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24.03.2020, 17:08, Новости дня

Уровень безработицы на конец февраля составил 4,6% общей численности рабочей силы, или 3,4 млн человек. Это на 230 тыс. человек меньше, чем в феврале 2019 года (3,7 млн человек, или 4,9% от общей численности рабочей силы), информирует Росстат.

В целом за последние три года отмечается тенденция к снижению уровня безработицы с 2017 года, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расчет данных о численности рабочей силы и уровне безработицы проводится в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ). При этом к безработным относятся лица, не имеющие работу или доходное занятие на момент исследования, искавшие работу и готовые сразу же приступить к ней.

В целом численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила в феврале 2020 года 74,5 млн человек. Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в феврале 2020 года составил 58,9%.

Численность безработных по критериям МОТ в 2017 году составляла 4,6 млн человек (5,6% уровень безработицы), 3,8 млн в 2018 году (5,0% уровень безработицы), 3,4 млн в 2020 году (4,6% уровень безработицы).



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