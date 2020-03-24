Вышел тизер комедийного американского сериала о Екатерине II

24.03.2020, 17:08, Новости дня

В Сети опубликовали тизер сериала «Великая» об императрице Екатерине II.

Сериал выпускает стриминговый сервис Hulu, принадлежащий компании Disney. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.

В описании к ролику сообщается, что сериал будет комедийным, он посвящен возвышению Екатерины II.

Главную роль исполнила Эллин Фаннинг, другие роли – Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Себастьян де Соуза, Байо Гбадамоси и Белинда Бромилов.