Вышел тизер комедийного американского сериала о Екатерине II
24.03.2020, 17:08, Новости дня
В Сети опубликовали тизер сериала «Великая» об императрице Екатерине II.
Сериал выпускает стриминговый сервис Hulu, принадлежащий компании Disney. Видео опубликовано на YouTube-канале сервиса.
В описании к ролику сообщается, что сериал будет комедийным, он посвящен возвышению Екатерины II.
Главную роль исполнила Эллин Фаннинг, другие роли – Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж, Саша Дхаван, Себастьян де Соуза, Байо Гбадамоси и Белинда Бромилов.
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