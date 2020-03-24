Кличко о ценах на продукты: Бизнес бизнесом, но есть на самом деле мародерство

24.03.2020, 17:08, Новости дня

Местные власти не могут контролировать рыночные цены на продукты, заявил на брифинге 24 марта мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Так он ответил на вопрос, будут ли власти вмешиваться в вопрос ценообразования на предметы первой необходимости в ситуации ограничительных мер из-за коронавируса.

“Люди сегодня очень взволнованы, идут в супермаркеты и запасаются продуктами питания, продуктами первой необходимости. А отдельные торговые сети пользуется этим для заработков. Как местная власть, мы не можем контролировать рыночные цены”, – сказал Кличко.

Он добавил, что в связи с ситуацией обращается к Антимонопольному комитету Украины. “Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, и нужно включиться в ситуацию”, – продолжил мэр.

Кличко призвал бизнес не пользоваться ситуацией в контексте цен на товары первой необходимости.

“Не поднимайте цены необоснованно. Бизнес бизнесом, но есть на самом деле мародерство… Не нужно наживаться на людях в такое сложное для страны время”, – отметил мэр.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции.

С 12 марта в Украине запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах и в Киеве она полностью прекращена, общественным транспортом могут пользоваться только те, кто заняты в сфере критически важной инфраструктуры).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: “сведения о COVID‑19 еще не полны”. 21 марта ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от нового коронавируса.