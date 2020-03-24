Германия поможет вернуть на родину украинцев, находящихся в отдаленных странах

24.03.2020, 17:07, Новости дня

Самолеты немецких авиакомпаний смогут забрать граждан Украины, которые находятся в отдаленных странах мира и хотят вернуться домой в связи с пандемией коронавируса, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу, чтобы немецкие самолеты могли “подхватывать”, забирать наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже – Украина – будем помогать им добираться домой. Прежде всего речь идет о Латинской Америке. Мы обсудили алгоритм, по которому это будет работать”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что посольства Украины и Германии обсуждают все детали процесса.

23 марта Кулеба осуществил “виртуальный” визит в Германию и провел переговоры с Маасом.

Кулеба 23 марта заявил, что большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения карантина, уже вернулись. Еще 20 тыс. человек ожидают возможности приехать на родину.

По состоянию на 25 марта в Украине 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: “сведения о COVID‑19 еще не полны”. 21 марта ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от нового коронавируса.