Женщина с позитивным тестом на COVID-19 пыталась покинуть аэропорт Борисполь

24.03.2020, 17:07, Новости дня

Женщина с позитивным экспресс-тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 пыталась покинуть аэропорт Борисполь, сообщил 24 марта пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В течение 23 марта украинскую границу пересекли около 16 тыс. человек, из которых примерно 9,5 тыс. – украинцы, вернувшиеся из-за границы.

“За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья более 10,7 тысячи человек, в установленном порядке получили информативные согласия и памятки о самоизоляции”, – сказано в сообщении.

Путешественникам с повышенной температурой и жалобами на здоровье проводили экспресс-тесты для проверки на COVID-19, которые в большинстве случаев показывали отсутствие заболевания.

“Лицо, у которого экспресс-тест оказался положительным, прилетела в аэропорт Борисполь эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС. Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы”, – продолжили в Госпогранслужбе.

Пограничники призывают граждан, прибывающих в Украину, сознательно относиться к своему здоровью и безопасности окружающих.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 марта заявил, что большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения карантина, уже вернулись. Еще 20 тыс. человек ожидают возможности приехать на родину.

По состоянию на 25 марта в Украине 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: “сведения о COVID‑19 еще не полны”. 21 марта ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от нового коронавируса.