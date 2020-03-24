Основатель «Теремка» заявил о сокрушительных потерях ресторанного бизнеса из-за COVID-19

24.03.2020, 16:53, Новости дня

Ресторанный бизнес несет «серьезные, если не сказать сокрушительные» потери из-за пандемии коронавируса, сообщил основатель и совладелец сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Он призвал правительство быстрее определиться с мерами поддержки предпринимателей.

Гончаров, чье заявление распространила пресс-служба компании, заявляет, что из-за влияния коронавируса на экономику промедление в обнародовании и реализации властями мер поддержки бизнеса, в частности, ресторанного, грозит серьезными последствиями.

«В то время как в странах по всему миру анонсированы конкретные меры по поддержке бизнеса, в РФ на данный момент обнародовано лишь распоряжение об их разработке. При этом предприятиям, на которых начнутся увольнения или сокращения заработной платы, грозят проверками из прокуратуры», – приводит его слова «Интерфакс».

Гончаров утверждает, что «пока бизнес не получает поддержки от государства, каждый день, остающийся без анонса (мер поддержки, – прим. ВЗГЛЯД), грозит потерей десятков тысяч рабочих мест». Если меры не будут анонсированы, то предпринимателям не останется ничего, кроме как увольнять сотрудников.

«Это не апокалипсис и не фантазия. Это жестокая реальность. Если в обороте компании нет денег и есть кассовый разрыв, то она не сможет платить налоги, зарплаты, аренду и вести деятельность», – подчеркнул Гончаров.

Владелец «Теремка» отметил опыт других стран, которые предпринимают «беспрецедентные шаги» для поддержки бизнеса.

«Часть мер даже не являются финансовыми. Речь о том, чтобы в этот период бизнес получил отсрочки в возвратах кредитов, отсрочки в уплатах налогов, мораторий на банкротства и так далее», – добавил он.

«Я уверен, что у нас разрабатывается мощнейший комплекс мер для поддержки бизнеса, но в тот момент, когда уже закрыты целые сектора экономики (туризм, фитнес-клубы, на грани закрытия ритейл и ресторанный бизнес) его необходимо срочно анонсировать. Предприятиям должно быть понятно, как платить зарплату, увольнять или нет сотрудников», – сообщил Гончаров.

«Я и все предприниматели страны в этот тяжелейший период рассчитываем на мощный пакет поддержки, который позволит бизнесу продолжать работу. Важно, чтобы меры были приняты до конца этой недели, до начала периода налоговых и страховых выплат», – сказал бизнесмен.

Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за коронавируса под угрозой оказалась вся сложившаяся за десятилетия глобализации структура торговли и производства.