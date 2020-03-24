 

Слухи о дефиците парацетамола в аптеках опровергли

24.03.2020, 16:53, Новости дня

Препараты с парацетамолом есть в российских аптеках, в наличии имеются различные наименования, сообщила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

«Лекарственные препараты, содержащие действующее вещество «парацетамол», есть в наличии в различных наименованиях», – сообщила Игнатьева, передает ТАСС.

Глава отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов пояснил, что онлайн-сервис компании «ЗдравСити» не испытывает дефицита в жаропонижающих препаратах.

«По состоянию на 24 марта наш ресурс в Москве и Московской области располагает 129 позициями жаропонижающих средств и препаратов, включающих парацетамол. Что касается 78 регионов присутствия ресурса «ЗдравСити», а это 15 тыс. аптек, то в целом проблем с наличием препаратов данной категории также не наблюдается», – сказал Абеуов.

В компании «Эвалар» заверили, что в аптечной сети нет дефицита парацетамола.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что парацетамол якобы стал пропадать из московских аптек.

Врач и ведущий Евгений Комаровский заявил, что россиянам стоит иметь в домашней аптечке парацетамол на период эпидемий.

Главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова также отметила, что пациентам с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, можно назначать ибупрофен наравне с парацетамолом.



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