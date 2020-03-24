Диетолог: Вегетарианцы подвержены высокому риску заражения коронавирусом

24.03.2020, 16:53, Разное

Диетолог Нурия Дианова считает, что вместе с пожилыми людьми в группу риска заражения коронавирусом попадают и вегетарианцы. Опасность связана с их рационом.

В период эпидемии крайне важно сбалансированное на уровне минимума потребностей поступление в организм белка. В обоих случаях достичь баланса крайне сложно. Недостаток по аминокислотам сторонники растительной пищи перекрывают за счет сложных блюд, так называемых комбинаторик. Питание одной гречкой нарушит иммунитет перед фактом угрозы опасного вируса. Необходимый для организма цинк также содержится в животной пище. Минимальных доз элемента в растительной пище будет явно не хватать, в то время как морепродукты могут оказаться не по карману. При обычном рационе, считает доктор Дианова, принцип разнообразия также является актуальным. В противном случае, особенно при ежедневном употреблении каш организм будет набирать вес. Не стоит сбрасывать со счетов и снижение физической активности.

Вместо увлечения сладостями или использования их для снятия стресса, необходимо употреблять продукты, в которых содержится витамин С. При отсутствии цитрусовых его успешно восполнит квашеная капуста. Пользу для организма принесут семена, орехи, сухофрукты. В рационе должны присутствовать овощи, фрукты, свежая зелень. Её выращивание на подоконнике разнообразит не только меню, но и круг занятий в условиях карантина, пишет “Слово и Дело”.