Официально представлен смартфон Redmi K30 Pro

24.03.2020, 16:53, Разное

Состоялась официальная премьера нового смартфона Redmi K30 Pro стоимостью 480 американских долларов. Устройство обладает довольно мощной «начинкой» процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Новый смартфон популярного китайского бренда в базовой вариации обойдется потребителям в 480 долларов. Отдав данные материальные средства, можно получить девайс с 6/8 Гб памяти, процессором Snapdragon 865, дисплеем AMOLED на 6,67 дюймов, встроенным под экран дактилоскопическим сканером, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, поддержкой динамического расширенного диапазона, основной камерой с четырьмя датчиками на 64+13+5+2 Мп, «фронталкой» на 20 Мп, сетью пятого поколения, аккумулятором объемом 4700 мАч, модулем NFC, зарядкой мощностью 33 Вт. За 522 доллара можно приобрести аналогичный мобильный аппарат, но с 8/256 Гб памяти.

Китайские разработчики выпустили также и другой смартфон под названием Redmi K30 Pro Zoom. На выбор клиентам представлены две модификации 128 Гб и 256 Гб. Они стоят 536 и 564 долларов соответственно.