ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

24.03.2020, 16:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал результаты нового мониторинга лучших практик управления в регионах, самых эффективных мер, которые инициировали главы субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ, в нем идет речь о самых интересных и эффективных мерах и проектах, предложенных главами субъектов России. Проекты направлены на развитие регионов, повышение качества жизни, открытости власти, развитие человеческого капитала и решение проблем социально-экономической сферы.

В топ лучших практик с 16 по 22 марта 2020 года попали: Статус «Жителя осажденного Севастополя» приравнен к статусу «Ветерана Великой Отечественной войны», Севастополь; Оперативно-консультативный центр, Забайкальский край; Центр выплат «Тверская семья», Тверская область; Кооперация власти и бизнеса в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, Республика Саха (Якутия); Поддержка бизнеса в условиях борьбы с пандемией, Калининградская область.

Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева о предоставлении статуса ветерана Великой Отечественной войны гражданам, имеющим в настоящий момент статус «Житель осажденного Севастополя».

«Приравнивание статуса «житель осажденного Севастополя» к статусу ветерана Великой Отечественной войны – справедливое решение. Тем более актуально принятие такого решения в год 75-тилетия Победы. Повышение статуса жителей, переживших осаду Севастополя, будет также способствовать сохранению исторической памяти, развитию регионального патриотизма», – заявил, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

В Забайкалье на базе городской станции скорой медицинской помощи появился оперативно-консультативный центр, в состав которого входят два отдела. Оперативный отдел представлен шестью пультами по приему и двумя по передаче вызовов бригадам. Сотрудники лечебно-консультативного отдела оказывают консультативную помощь медицинским работникам станции и при необходимости медицинским организациям, не имеющим специалистов соответствующего профиля, по телефону и непосредственно при выезде на вызов.

«Практика направлена на повышение качества работы службы скорой медицинской помощи. Она решает две задачи: позволяет эффективней оказывать помощь гражданам (через консультации медработников) и помогает набираться опыта менее опытным, новым сотрудникам. Практика легко тиражируема в регионах и не требует существенных затрат бюджетов. Для граждан рост качества и скорости работы системы скорой помощи – позитивный сигнал об улучшении качества работы первичного звена системы здравоохранения», – сообщил руководитель лаборатории Социальных исследований Петр Кирьян.

В Тверской области для упрощения процедур оформления, начисления и предоставления социальных пособий семьям планируется создание единого регионального центра выплат «Тверская семья». Центр будет оказывать поддержку семьям в вопросах оформления и получения регионального материнского капитала, адресной помощи на проезд беременным женщинам, проживающим в сельской местности, выплат на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, льгот многодетным семьям по оплате коммунальной услуги за вывоз ТКО, выплат субсидии многодетным семьям на приобретение транспортного средства, выдачи сертификатов на приобретение школьной формы ученикам с 1 по 5 классы, выплаты награжденным почетным знаком «Слава отца» и другим направлениям.

«Дебюрократизация государства и единая точка доступа ко всем мерам социальной поддержки – глобальный тренд, который РФ успешно осваивает. Практика направлена на развитие «государства как удобного сервиса», – политолог Анна Федорова.

В республике Саха (Якутия) открыли бесплатный доступ (или сделали скидки) к фильмам, аудиокнигам и онлайн-трансляциям. По просьбе главы республики онлайн-кинотеатр якутских фильмов sakhamovie.ru с разрешения авторов открыл до 10 апреля бесплатный доступ и сделал скидки на ряд якутских фильмов. Прекрасный пример социальной ответственности показывает бизнес Якутии. Бизнес республики активно включился в борьбу с коронавирусной инфекцией. IT компании Якутии и «ЯТЭК» передадали на нужду республики в общей сложности почти 100 млн. рублей на закупку аппаратов ИВЛ, дезинфицирующих средств, масок и необходимого медицинского оборудования. По поручению Айсена Николаева вопрос перевода средств был решен буквально за сутки, и сейчас уже определяют поставщиков услуг.

«Кооперация власти, бизнеса и третьего сектора в условиях борьбы с пандемией коронавируса является одним из важнейших факторов ее преодоления. На уровне государства зачастую бывает трудно договориться с частными игроками, так как в соглашении множество субъектов и условностей. На уровне региона делать это значительно проще, поэтому инициатива должна быть распространена и в других субъектах», – сообщил политический консультант Вадим Батишев.

В сложный экономический период в Калининградской области объявлено льготное финансирование (ставку снизят до 0,1%) и арендные каникулы, а также помощь в пополнении оборотных средств для малого и среднего бизнеса. На эти цели региональный центр предпринимательства выделит 200 млн руб.

«Негативные прогнозы для экономики и, прежде всего, малого бизнеса в условиях карантина – одна из самых обсуждаемых тем. Для власти это является серьезным вызовом и потребует принятия решений. С высокой вероятностью, без мер поддержки со стороны власти и регуляторов малый бизнес не сможет самостоятельно пройти этот период. Уже власти начинают работать по этой теме. Наиболее распространенная мера поддержки – предоставление различного рода «каникул» по обязательным для бизнеса выплатам», – прокомментировал директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.