 

Собянин призвал регионы готовиться к сложностям из-за коронавируса

24.03.2020, 16:48, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главам других регионов нужно готовиться к возникновению сложностей из-за распространения коронавируса.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложным вызовам, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы – ну и слава богу. Но надо готовиться», – передает его слова ТАСС.

Об этом он сказал на совещании в Коммунаркее, которое провел президент РФ Владимир Путин.

Ранее Собянин заявил, что реальной картины по регионам нет.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, за последние сутки это число увеличилось на 57.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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