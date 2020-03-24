Вуди Аллен рассказал в мемуарах, что женился на падчерице по “финансовым причинам”

24.03.2020, 16:46, Разное

В минувший понедельник свет увидели мемуары режиссера Вуди Аллена, которые вызвали скандальные обсуждения задолго до выхода. В книге “Относительно ничего” (Apropos of Nothing) Вуди откровенно рассказал о своих браках – с актрисой Мией Фэрроу и нынешней супругой Сун-И Превин, а также прокомментировал обвинения в изнасиловании его приемной дочери Дилан Фэрроу, которая настаивала на том, что Аллен надругался над ней, когда ей было семь лет.

Так, вспоминая зарождение отношений с Сун-И Вуди сказал, что желание и похоть, которые овладевали ими, не давали им оторваться друг от друга, однако решение вступить в брак он связал лишь с финансовыми обстоятельствами.

Мы оба знали, что ни один контракт ничего не стоит. Мы любили друг друга и не было необходимости прибегать к официальному браку. Мы бы никогда не поженились. А потом просто взяли и сделали это. Почему? Строго по финансовым причинам. Я обожал Сун-И и знал, что, учитывая, насколько я ее старше, я могу в любой момент упасть замертво. Если это случится, я хотел, чтобы она была юридически защищена и автоматически получила все, что у меня есть, без заминок.

Вуди Аллен и Сун-И Превин

Вуди Аллен, которому тогда было 62 года, и Сун-И Превин, которой исполнилось 27, провели скромную церемонию в Венеции в декабре 1997-го.

Какой бы практичной не была причина нашей женитьбы, свадьба была очень романтичной,

– пишет Вуди.

Мэр города заключил между ними брак в присутствии лишь сестры Вуди и его близкого друга. По словам Аллена, он, подобно Джеймсу Бонду, покинул отель без своей невесты и на гондоле через каналы и заводи добрался до места проведения свадьбы. Поженившись, пара отправилась в отель разными дорогами.

Когда мы вошли в наш номер, звонил телефон. Это было издание Page Six, они уже знали, что мы в Венеции и только что поженились. Я заглянул под кровать.

Два дня спустя супруги отправились в медовый месяц в парижский Ritz, к тому моменту новость об их свадьбе уже разлетелась по миру.

Вуди Аллен с экс-супругой Мией Фэрроу

Говоря о браке с Мией Фэрроу, с которой он прожил вместе 10 лет, Аллен заключает, что понимает ее потрясение, смятение и гнев в свою сторону. Однако обвинения в изнасиловании их приемной дочери Дилан он видит гнусными и оскорбительными.

Я никогда и пальцем не тронул Дилан, никогда не сделал ей ничего такого, что можно было бы истолковать даже как оскорбление. Это была полная фальсификация от начала до конца,

– пишет Вуди.

Напомним, приемная дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – в конце 2017-го опубликовала открытое письмо в The Los Angeles Times, где напомнила, что еще в 1992 году обвинила Аллена в сексуальном насилии. Фэрроу обратилась к Голливуду с вопросом, почему это не повлияло на репутацию ее отца, хотя следствие нашло основания для обращения в суд, а актрисы, выступающие против домогательств, продолжают сниматься в фильмах Аллена? После этого от работы с режиссером отказались некоторые актрисы и продюсеры, а его последний фильм “Дождливый день в Нью-Йорке” так и не вышел в США.

Что думает об этой истории супруга Вуди Сун-И Превен, она рассказала в интервью Vulture:

У меня никогда не было потребности рассказывать о своей семье в духе: как все было плохо. Но то, что происходит сейчас с Вуди, – грустно и несправедливо. Мия воспользовалась движением #MeToo и под всеобщий ажиотаж выставила Дилан как жертву, которую проигнорировали. И в итоге несколько новых поколений, которые не слышали о том скандале, прочли о нем, хотя им этого не нужно было знать.

Миа Фэрроу с детьми