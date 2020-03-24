Комаровский: Людей с антителами к коронавирусу надо обцеловывать и делать донорами

24.03.2020, 16:41, Новости дня

Людей, у которых выработались антитела к коронавирусу, нужно “обцеловывать”. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

Отвечая на вопрос, есть ли иммунитет к коронавирусу у переболевших, Комаровский сказал: “У них есть иммунитет. Как надолго и насколько этот иммунитет будет работать против меняющегося вируса, вопрос открытый. В течение полугода медицина даст на него ответ”.

“Но на сегодня переболевшие имеют антитела, и эти антитела используются для лечения больных. Что сейчас надо? Чтобы наши выдающиеся ученые, которые сидят по лабораториям, срочно брали протоколы: плазмотерапия – это самое главное. Нам сейчас срочно надо выявлять и массово обследовать молодых людей с антителами против коронавируса, которые перенесли болезнь. Этих людей облизывать, обцеловывать, делать их донорами, из их крови делать сыворотку, и это будет лечением умирающих стариков. Вот это наш единственный шанс. Сколько академиков от медицины в стране – кто-то может выйти к телевизору или блог записать о том, что, если у кого-то были симптомы, надо сделать это, мы готовы – вот протокол плазмотерапии. Мы же все убили! Врачей убили, науку убили, один бизнес остался”, – отметил врач.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: “сведения о COVID‑19 еще не полны”. 21 марта ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от нового коронавируса.