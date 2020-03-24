Оккупационные власти ЛДНР скрывают от местных жителей случаи COVID-19 – Разведка Украины

24.03.2020, 16:41, Новости дня

Оккупационные власти в “ЛНР” и “ДНР” пытаются убедить местных жителей, что на оккупированных территориях Донбассе нет людей, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой. Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания. Так, на прошлой неделе только в горбольнице Луганска №7 от якобы обычной пневмонии умерли девять человек”, – говорится в сообщении.

По заключению патологоанатомов, причины этих смертей имеют признаки COVID-19, “но это запрещено указывать в официальных документах”, говорится в сообщении украинской разведки.

Собеседник издания “ГОРДОН”, знакомый с системой здравоохранения в ОРЛО, сообщил, что в одной из больниц оккупированного Луганска находятся семь пациентов с симптомами коронавируса. Двое из них прибыли из Италии.

В общей сложности на территории, подконтрольной боевикам “ЛНР”, на протяжении последней недели у 350 человек диагностировано ОРВИ, а у 40 – пневмония.

“С 1 февраля на всей территории ОРДЛО зафиксировано 1676 негоспитальных пневмоний, из них 43 с летальным исходом. С 10-го по 17 марта зафиксировано 27 летальных случаев, вызванных “осложнениями вследствие ОРВИ”. С высокой степенью вероятности большинство летальных случаев вызвано именно коронавирусом”, – сообщил источник издания.

Он отметил, что командование армейских корпусов, размещенных на территории ОРДЛО и подчиняющихся штабу Южного военного округа РФ, отдало распоряжение диагностировать ангину или пневмонию в случае обращений военнослужащих с температурой и симптомами ОРВИ.

По данным источника, 14 марта на оккупированную территорию Луганской области завезели экспресс-тексты из России, которые позволяют диагностировать коронавирус.

Собеседник издания добавил, что на данный момента 17 жителей Луганска пребывают на самоизоляции с подозрением на COVID19.

Подконтрольное боевикам агентство “ДАН” сегодня написало, что на оккупированной территории Донецкой области нет случаев COVID-19, однако 15 человек госпитализированы с подозрением. Под наблюдением находится 71 человек – все они вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов и Украины.

Все пациенты находятся на карантине в связи с тем, что у них были признаки недомогания. Агентство пишет, что у половины из них были взяты тесты и получены отрицательные результаты, остальные результаты будут получены в течение двух дней.

В домашней изоляции находятся 247 человек.

13 марта министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в оккупированной Горловке 12 человек заразились коронавирусом, Подконтрольное боевикам “министерство здравоохранения ДНР” эту информацию опровергло, писала “Газета.ру”.

Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский 20 марта говорил, что в ОРДЛО с подозрением на пневмонию госпитализировали 91 человека, однако без специальных тестов невозможно определить, есть ли у них коронавирус.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

На подконтрольной украинскому правительству территории зарегистрировано уже 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.