Ярославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харькову и Харьковской области на три месяца

24.03.2020, 16:41, Новости дня

Харьковская область получила трехмесячный запас “лучших в мире тестов” на коронавирус, теперь местные власти должны ими профессионально распорядиться, заявил владелец и президент DCH Александр Ярославский на встрече в Харьковской облгосадминистрации, сообщило 24 марта издание “КП в Украине”.

“Задание президента, то, что он мне поручал, выполнено: 2 млн долларов оплачено, на них будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо огромное моему другу [китайскому бизнесмену] Джеку Ма – в Украину вчера прибыло 50 тысяч тестов, в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, – это “золотой стандарт” качества, они не у каждой страны есть. Мы заказали еще вторую партию. Тех тестов, которые прибыли, нам хватит на три месяца”, – сообщил Ярославский.

Он отметил, что направил на помощь области $2 млн, и после встречи на прошлой неделе местные бизнесмены также профинансировали покупку оборудования и материалов для города и области дополнительно на $2,2 млн. Ярославский отдельно акцентировал внимание, что деньги перечисляли напрямую поставщикам и каждый получал на руки счет.

“Я выделил от имени своей семьи 2 миллиона долларов, и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые прибудут, наверно, следующим самолетом. После совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов было направленно на покупку ИВЛ, другого медоборудования – это большой перечень позиций. Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше – будем собирать дальше”, – заявил Ярославский.

Он попросил власти города и области проконтролировать ситуацию с использованием тестов, так как не все медики имеют такой опыт.

“У меня просьба к губернатору и мэру: организовать профессиональное использование тестов. Потому что на сегодняшний день мало кто знает, как пользоваться этими тестами, что это такое – я с утра до вечера отвечаю на эти вопросы, но я и сам – не специалист”, – сказал бизнесмен.

“КП в Украине” пишет, что глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер поблагодарил Ярославского за участие в противодействии пандемии.

“Мы коммуницируем со всеми центральными фигурами, хочу также поблагодарить за тесты, которые мы получили, – сказал глава области.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что работа по борьбе с вирусом продолжится.

“Хочу поблагодарить Ярославского за труд и штаб, который выполнил свою миссию, и дальше мы работаем. И мы дальше работаем на борьбу с коронавирусом”, – подчеркнул городской голова.

Ярославский отметил, что также не прекращает быть на связи и его группа DCH продолжает ранее начатые бизнес-проекты.

“На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь с вами 24 часа в сутки, – цитирует бизнесмена издание. – “Бизнес работает в штатном режиме – вирус вирусом, но работа идет. Я сегодня общался с [руководителем Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александром] Кубраковым – Укравтодор работает в штатном режиме, обсуждали вопросы строительства дорог. Общались с [Александром] Бондаренко – губернатором Днепра: процессы для строительства аэропорта не приостанавливаются – параллельно идут работы по проекту строительства терминального комплекса и строительству полосы. Все бизнесы работают: с городом мы работаем по ХТЗ, по переориентировке первой части площадей под технополис – это проект на 500 млн долларов. Все должны быть спокойны, трудиться. Да, и внимательно относиться к ситуации, но жизнь на этом не зацикливается”.

Утром 24 марта Министерство здравоохранения сообщило, что в Украине зарегистрировано 84 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Позже в Черновицкой областной государственной администрации проинформировали об увеличении числа больных в регионе до 38, еще два новых случая инфицирования было зарегистрировано в Житомире.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Украине составляет 99 человек, из которых трое погибли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них более 101 тыс. выздоровели, а 16 767 умерли.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.