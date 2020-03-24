Представлен 98-дюймовый телевизор Redmi Smart TV Max

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24.03.2020, 16:40, Новости дня

Китайская компания Redmi официально представила на онлайн-премьере новые фирменные устройства.

В частности, помимо флагманского смартфона Redmi K30 Pro, участникам мероприятия также продемонстрировали огромный 98-дюймовый телевизор под названием Redmi Max. Кроме того, участники онлайн-презентации смогли рассмотреть портативную колонку AI Touch Screen Speaker, улучшенный ноутбук, а также другие устройства.

Что касается флагманского телевизора, то пока точные данные о нем пока не озвучены, тогда как существует версия, что модель представляет собой проектор. Пользователи пока могут лишь рассмотреть рендерные изображения данной техники, однако разработчики умышленно удерживают паузу перед выходом модели на рынок.



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