Стартовали продажи нового смартфона Samsung Galaxy M21

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24.03.2020, 16:40, Новости дня

С сегодняшнего дня появился в продаже новый недорогой смартфон Samsung Galaxy M21.

Данная новинка официально представлена несколько дней назад, однако этого времени оказалось достаточно для оперативного поступления на прилавки магазинов. Аппарат может похвастаться усовершенствованной камерой, мощной батареей и другими опциями. Первыми приобрести смартфон Samsung Galaxy M21 могут в Индии, где сегодня уже состоялись продажи новинки.

Кроме того, смартфон имеет 8-ядерный процессор и 4 гигабайта оперативной памяти. Размер постоянной памяти устройства составляет 64 гигабайта. Также указывается, что в минимальном исполнении цена равна 170 долларов, в версии с 6 гигабайтами ОЗУ ценник вырос до 210 долларов. Емкость батареи равна 6000 мАч.



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