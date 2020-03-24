Из-за COVID-19 все заведения должны установить отметки социальной дистанции – Шмыгаль

24.03.2020, 16:39, Новости дня

Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции, сообщил 23 марта в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Продолжаем работать над инициативами, имеющими целью снизить темпы распространения коронавирусной инфекции и обезопасить граждан от заболевания”, – написал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины, а также позволить на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

“Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем при их транспортировке. Все заведения и учреждения, которые продолжают деятельность в период ограничительных мер, направленных на противодействие распространению COVID-19, должны установить отметки социальной дистанции. Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании. Владельцам и руководству учреждений – обеспечить соблюдение посетителями дистанции в 1,5 м”, – добавил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, стабилизационный фонд государства, призванный помочь Украине без потрясений пройти экономический кризис, связанный с эпидемией коронавируса, будет составлять около 200 млрд грн.

По состоянию на 25 марта в Украине 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 380 тыс., из них 16 595 умерли, более 101 тыс. выздоровели. В провинции Хубэй в Китае карантин снимут с 25 марта.

В большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением, однако примерно каждому пятому заболевшему необходима госпитализация, сказано на сайте ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: “сведения о COVID‑19 еще не полны”. 21 марта ВОЗ сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от нового коронавируса.