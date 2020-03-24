Количество инфицированных коронавирусом в Испании приблизилось к 40 тыс. Среди заболевших – 5,4 тыс. медиков

24.03.2020, 16:39, Новости дня

В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человек, общее количество летальных случаев увеличилось до 2696, сообщил в Twitter минздрав страны.

Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен накануне – 462 умерших за сутки.

В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 39 673 жителей Испании, 3794 из них уже вылечились, а 2636 находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 12 352 (из них 1535 скончались).

Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:

Confirmados 39.673

En UCI 2.636

Fallecidos 2.696

Curados 3.794

Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hsLtUoq7DO

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 24, 2020

Руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон сказал на брифинге, что испанская система здравоохранения переживает тяжелую неделю.

“Это неделя, когда мы должны работать, чтобы нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной”, – цитирует его El País.

Симон сообщил, что в стране коронавирусом заразилось почти 5400 медицинских работников, что составляет 13,6% от общего числа заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 390 тыс., из них более 102 тыс. выздоровели, а 17 159 умерли. Испания занимает четвертое место в мире по числу зараженных и третье – по числу погибших.

В Украине коронавирус подтвержден у 97 человек, трое из них скончались.

В ВОЗ отмечали, что в большинстве случаев заболевание характеризуется легким течением и заканчивается выздоровлением.