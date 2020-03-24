ВОЗ начинает крупнейшее международное исследование препаратов для лечения COVID-19
24.03.2020, 16:35, Новости дня
Всемирная организация здравоохранения начинает крупное международное исследование препаратов для лечения COVID-19. Сейчас в проект вовлечены 10 стран. Планируется, что он охватит тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает Gizmodo.
Разработка противовирусных препаратов занимает много времени. Но в настоящее время существует большое количество лекарственных средств, поэтому практика применения старых препаратов по новым показаниям не редка.
Ученые отобрали несколько уже существующих препаратов, чтобы проверить их эффективность при COVID-19. В новом исследовании, которому дали название Solidarity Trial, будут испытаны:
· ремдесивир (ранее использовался для лечения болезни, вызываемой вирусом Эбола),
· комбинация лопинавира и ритонавира (применялись для лечения ВИЧ-инфекции),
· лопинавир и ритонавир в комбинации с интерфероном,
· хлорохин и гидроксихлорохин (противомалярийные средства).
В рамках исследования ученые сравнят, как быстро и легко выздоравливают люди, которые проходят лечение одним их перечисленных препаратов и пациенты, которые не получают экспериментального лечения.
Исследование будет проводиться в Канаде, Аргентине, Франции, Бахрейне, Таиланде, Южной Африке, Испании, Швейцарии, Норвегии, Иране.
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