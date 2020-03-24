 

СМИ: Лев Лещенко с женой госпитализированы в Коммунарку

24.03.2020, 16:30, Новости дня

Народный артист Лев Лещенко и его жена Ирина госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки, у них заподозрили коронавирус, сообщают СМИ.

Семью Лещенко госпитализировали после того, как медики из частной скорой помощи диагностировали двустороннее воспаление легких. Диагноз «коронавирус» пока не выявлен, госпитализация проведена в профилактических целях, сообщает «Московский комсомолец».

Друзей в больнице навестил Владимир Винокур.

В последнее время из РФ певец с супругой не выезжали.

Источник «Комсомольской правды» утверждает, что у Лещенко «предварительно подтвердился коронавирус».

Концертный директор артиста Олег Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что Лещенко почувствовал недомогание и самостоятельно приехал в больницу вместе с супругой, передает РИА «Новости».

«Он приехал в больницу и лег на обследование по совету своих врачей-друзей, приехал вместе с женой, поскольку почувствовал недомогание, вот и все! (…) Лев Валерьянович проходит обследование сейчас», – рассказал он.

За последние сутки в РФ число случаев заражения коронавирусом возросло с 438 до 495.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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