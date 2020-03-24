 

Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения ребенка

24.03.2020, 16:30, Новости дня

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда женщина похитила новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили в пресс-службе главы Марий Эл.

«После случившегося главный врач перинатального центра Николай Сушенцов уволен. Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Во вторник ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали. Предположительно, женщина смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.03 / ФСБ задержала банду изготовителей поддельных документов для мигрантов

20.02 / Великобритания и Грузия обвинили Россию в масштабной кибератаке

04.03 / СК проверит получение московскими школьниками ожогов глаз

12.03 / Украинец пытался нелегально вывезти в Польшу более 10 тыс. медицинских масок

21.02 / Суд разрешил привести Порошенко на допрос принудительно

15.03 / CNN – из-за коронавируса экономика США скатилась в рецессию

18.03 / Вынесен приговор фигурантам дела о массовой драке на Хованском кладбище

06.03 / Сыгравший за Россию украинский шахматист насмерть отравился «веселящим газом»

05.02 / Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами приземлился в Тюмени

14.02 / В Сети появилось объявление о продаже личных данных 20 тысяч клиентов Сбербанка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска