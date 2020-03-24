Главврач роддома в Йошкар-Оле уволен после похищения ребенка

24.03.2020, 16:30, Новости дня

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда женщина похитила новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили в пресс-службе главы Марий Эл.

«После случившегося главный врач перинатального центра Николай Сушенцов уволен. Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой перинатального центра», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Напомним, по факту похищения несовершеннолетней были возбуждены уголовные дела по статьям «похищение» и «халатность». Во вторник ребенка нашли, а подозреваемую в похищении задержали. Предположительно, женщина смогла попасть внутрь здания через общий подвал из соседнего корпуса.