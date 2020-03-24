ЕС договорился о начале переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии

24.03.2020, 16:30, Новости дня

Страны Евросоюза достигли политической договоренности об открытии переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения европейского блока Оливер Варгели.

«Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее – в ЕС», – передает его слова РИА «Новости».

Сейчас в Евросоюзе 27 стран.

Накануне о достижении соглашения о начале переговоров ЕС, Северной Македонии и Албании сообщали СМИ.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество.