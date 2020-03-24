 

ЕС договорился о начале переговоров о вступлении в союз Албании и Северной Македонии

24.03.2020, 16:30, Новости дня

Страны Евросоюза достигли политической договоренности об открытии переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения европейского блока Оливер Варгели.

«Очень приятно, что государства-члены ЕС сегодня достигли политического соглашения об открытии переговоров о вступлении с Албанией и Северной Македонией. От всей души поздравляю обе страны. Это также посылает громкий и четкий сигнал Западным Балканам: ваше будущее – в ЕС», – передает его слова РИА «Новости».

Сейчас в Евросоюзе 27 стран.

Накануне о достижении соглашения о начале переговоров ЕС, Северной Македонии и Албании сообщали СМИ.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Совфед назначил дату рассмотрения закона о поправках в Конституцию

05.03 / Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины

12.02 / Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства экс-начальника УФСИН в суде

16.02 / Шторм “Деннис” обрушился на Уэльс

21.02 / “Средневековая Европа”. Зеленский прокоментировал стычки в Новых Санжарах из-за приезда эвакуированных из Уханя

14.02 / Правительство сделает все, чтобы обеспечить онкобольных лекарствами

04.02 / Плохо пахнущих и поющих россиян предложили высаживать из электричек

03.03 / ФРС США экстренно снизила базовую процентную ставку из-за вспышки коронавируса

21.02 / Гончарук отчитался в Раде, Гриценко заочно приговорили в России. Главное за день

06.02 / Качура: В “Слуге народа” не все поддерживают закон о рынке земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска