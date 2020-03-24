Мессенджер WhatsApp предоставит возможность проверки информации на достоверность

24.03.2020, 16:28, Разное

Разработчики мессенджера WhatsApp продолжают тестирование новой функции, связанной с борьбой с дезинформацией и фейками. Предполагается, что в скором времени каждый пользователь программы сможет осуществить внутрисистемную проверку на достоверность.

По предварительным данным, опция предварительной проверки входящих сообщений появится в бета-версиях приложения на девайсах с Android. Мгновенная поисковая оптимизация любых сообщений займет у юзера лишь несколько секунд. После нажатия на иконку «лупы» в правой стороне чате, нужно перейти на «Search Web», ознакомившись с итогами проверки.

Благодаря внедренному фильтру дезинформации появится возможность для борьбы с фейковыми уведомлениями. Помимо этого, юзеров защитят от соучастия в распространении неправдивых сведений в личном чате или общественной группе.