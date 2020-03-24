 

Актера Алексея Панина без документов и телефона с курорта доставили в Москву

24.03.2020, 16:28, Разное

Отдых на зарубежном курорте завершился очередным неприятным инцидентом для известного российского актера Алексея Панина. Дело в том, что он потерял документы и телефон, но ему всё же разрешили эвакуироваться в Москву.
Поначалу стало известно, что авиарейс до российской столицы был отменен. В ожидании следующего Панин употребил слишком много алкоголя, а затем потерял телефон и документы. В состоянии алкогольного опьянения его, естественно, не пустили. Впрочем, после разборок с представителями консульства Российской Федерации, Панина решили эвакуировать в Москву.

На данный момент знаменитый актёр отрицает слухи о неподобающем поведении. Сейчас Панин находится дома с дочерью и периодически публикует различные фотографии и видео в социальной сети Instagram.



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