 

Qiwi закроет Рокетбанк

24.03.2020, 16:28, Новости дня

Рокетбанк будет закрыт в ближайшее время, сообщила его материнская компания Qiwi в отчетности за 2019 год.

C 24 марта завершена выдача новых карт Рокетбанка. Программа лояльности клиентов также будет остановлена. Кроме того, руководство банка планирует повысить тарифы и сократить штат. Все эти меры приведут к тому, что клиенты уйдут в другие банки, и тогда проект можно будет закрыть к концу 2020 года. Об этом сообщили в Qiwi, передает телеканал 360.

«Мы исследовали потенциальную частичную или полную продажу Рокетбанка. Мы не смогли найти подходящего покупателя и в результате совет директоров принял решение свернуть деятельность Рокетбанка», – говорится в сообщении Qiwi.

Как сообщил глава платежного сервиса Qiwi Борис Ким, все действующие клиенты с 1 апреля будут переведены на платные тарифы, передает ТАСС.

«Мы продолжим обслуживание счетов текущих клиентов Рокетбанка, но тарифная политика и программа лояльности для них будут пересмотрены. С 1 апреля всех действующих клиентов ждет перевод на платные тарифы», – сказал он.

Также Ким сообщил о запуске совместной акции QIWI и Тинькофф банк по переходу клиентов Рокетбанка в Тинькофф банк с сохранением баллов лояльности.

«Для тех клиентов, которые пока не хотят тратить накопленные рокетрубли, мы договорились с Тинькофф банком о совместной акции, в рамках которой при наличии дебетовой карты в Тинькофф банке клиенты смогут конвертировать накопленные рокетрубли в рубли, тем самым сохранив свои бонусы в полном размере», – добавил глава Qiwi.

Клиенты Рокетбанка не раз сталкивались с проблемами. Так, в апреле 2019 года они не могли снять наличные с карт. Банк тогда снизил лимит на выдачу кэша, причем владельцев карты заранее не предупредили. За первое полугодие 2019 года убыток Рокетбанка составил около 1 млрд рублей.



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