Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

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24.03.2020, 16:28, Новости дня

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, информирует агентство.

Указывается, что из-за пандемии число сотрудников в Европейском центре космических операций ESOC в немецком Дармштадте будет сокращено. Центр управляет 21 спутником ЕКА, передает РИА «Новости».

По этой причине семь спутников переводятся в «безопасный режим»: четыре аппарата для изучения магнитосферы Земли Cluster, а также марсианские орбитальные станции Trace Gas Orbiter (в рамках совместного с Россией проекта ExoMars-2016) и Mars Express. Также ограничена работа спутника исследования Солнца Solar Orbiter.

ЕКА уточнило, что на этих спутниках выключаются научные приборы, прекращается сбор и передача научной информации на Землю.

Причиной является первый выявленный среди сотрудников ESOC случай заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Роскосмос проводит эвакуацию сотрудников с космодрома Куру в Южной Америке из-за пандемии коронавируса. С этого космодрома были отменены ближайшие пуски ракет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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