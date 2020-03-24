Врач назвал лекарства, необходимые на период эпидемий

24.03.2020, 16:28, Новости дня

Врач и ведущий Евгений Комаровский перечислил лекарства, которые нужно иметь в аптечке на период эпидемий.

Комаровский отметил, что нельзя назвать какое-то конкретное средство, которое способно защитить от нового коронавируса, передает РИА «Новости».

«Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса… Тогда было нечего терять, пробовали все, и что-то помогло», – сказал эксперт.

Он отметил, что это не означает, что такое средство поможет и другим.

Для того, чтобы делать утверждения об эффективности какого-либо лекарства, нужны испытания. Нужно, чтобы две одинаковые по численности большие группы больных в критическом состоянии принимали разные препараты, после чего необходимо сравнивать их эффективность.

Комаровский посоветовал на период эпидемий хранить в аптечке парацетамол, солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средство для пероральной гидратации.

Ранее эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями академик РАН Виктор Малеев сообщил, что научно доказанных данных о повторной заболеваемости коронавирусом пока нет.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.