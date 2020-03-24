 

«Единая Россия» сольет непопулярных депутатов

24.03.2020, 16:23, Новости дня

Рейтинг партии власти ощутимо падает.

Администрация президента проводит социологические замеры по одномандатным округам Госдумы, сообщает источник «Блокнота». Исследование выявило, что рейтинг партии «Единая Россия» заметно падает.

В связи с этим партия власти, отмечает источник, получила вполне понятные установки: если действующий депутат-одномандатник не пользуется популярностью на своей территории, то его постараются заменить на лидера общественного мнения или новое лицо.

«Понятно, что ЕР может протащить с помощью админресурса в Госдуму хоть фонарный столб, – отмечает источник. – Но партии сейчас и так трудно. И тащить на горбу админресурса не только партию, но и сотни депутатов-одномандатников в этот раз вряд ли будут. У депутатов должна быть узнаваемость, популярность, добрые дела и активная работа, транслируемая в СМИ и соцсетях. Растрачивать админресурс на «молчунов» с сомнительной репутацией не имеет смысла. Это неграмотное распыление ресурсов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей работе как главными критериями давно использует соцопросы населения. Он в этом большой специалист и умеет с помощью соцопросов получить объективную картину. Будто шаман смотрит в стеклянный шар с соцопросами и достаёт оттуда решения. В этом и есть значительная часть успеха Володина».

Опрошенные «Блокнотом» федеральные и региональные эксперты подтвердили, что на территориях замечены масштабные социологические исследования по депутатам и вероятным кандидатам в Государственную Думу следующего созыва.



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