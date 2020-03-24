Олимпиаду в Токио перенесут на год из-за коронавируса – решение МОК и премьера Японии

24.03.2020, 16:20, Новости дня

Международный олимпийский комитет принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год. Председатель МОК Томас Бах согласился с предложением премьера Синдзо Абэ.

Накануне о готовности отказаться от участия в Играх заявили сборные Канады, Австралии и Польши. США также просили МОК перенести Игры.

Изначально летние Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа этого года.

“Глава МОК и премьер-министр Японии согласились, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для всего мира в эти неспокойные времена и что олимпийский огонь может стать лучом света в конце туннеля, в котором мир сейчас находится. Поэтому было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а будущие Игры сохранят название “Токио 2020”, – говорится в совместном заявлении на сайте МОК.

21 марта стало известно, что в связи с пандемией коронавируса отменили Чемпионат мира по хоккею на льду 2020 года в Швейцарии. Чемпионат должен был пройти 8–24 мая в Цюрихе и Лозанне.

17 марта было объявлено о переносе на год одного из главных футбольных соревнований года – чемпионата Европы, в котором должны были принять участие сборные Украины и России.

Всего в мире, по последним данным, коронавирусом заразились более 378 тысяч человек, более 16 тысяч уже умерли.