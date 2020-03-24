Путин примет участие в видеоконференции G20 по коронавирусу

24.03.2020, 16:16, Новости дня

В четверг президент РФ Владимир Путин поучаствует в экстренном саммите лидеров стран G20 по коронавирусу в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«26 марта президент РФ Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что РФ готовится к участию в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

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