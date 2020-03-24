В одном из регионов Франции запретили продажу алкоголя для защиты семейных отношений

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24.03.2020, 16:16, Новости дня

В департаменте Эна на севере Франции запретили продажу алкоголя, опасаясь, что это может ухудшить внутрисемейные отношения во время карантина, пишут СМИ.

Указ о запрете подписал префект департамента Зиад Хури, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Aisne Nouvelle.

Согласно документу, продажа алкоголя на вынос запрещена во всех без исключения торговых точках в регионе.

«Речь идет о том, чтобы избежать избыточного потребления алкоголя в этот период (карантин) и не оказаться в ситуации роста внутрисемейного насилия», – отмечается в декрете.

В департаменте, по данным газеты, от коронавируса умерли 22 человека, только четверо из них были младше 70 лет. Возраст самого молодого пациента составлял 62 года.

Число заразившихся коронавирусом, по данным на 23 марта, составляет 19 тыс. 856 человек, от вируса скончались 860 граждан. В понедельник сообщалось, что Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса.



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